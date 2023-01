Die Polizei bietet Infoveranstaltungen für Senioren zum Thema Telefonbetrug an. Sie finden statt am Dienstag, 10. Januar, 14 Uhr, in LU kompakt, Benckiserstraße 66, Mitte, sowie am Montag, 23. Januar, 14 Uhr, im Vital-Zentrum, Raiffeisenstraße 24, Oggersheim. „Insbesondere am Telefon gibt es Situationen, in denen umsichtiges Handeln und eine schnelle Reaktion erforderlich sind, um nicht Opfer eines Betrugs zu werden. Anhand von Beispielen zeigen die Experten der Polizei auf, wie sich die Senioren vor Betrug am Telefon schützen können“, heißt es in einer Presseerklärung. Nach dem Vortrag können die Teilnehmer Fragen stellen.