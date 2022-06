Eine 85-jährige Ludwigshafenerin hat am Donnerstag laut Polizei einen vermeintlichen Anruf von der Pflegekasse erhalten. Am Apparat sei eine weibliche Person gewesen, die sich als Mitarbeiterin der Pflegekasse ausgab und der Seniorin erklärte, dass sie ein Pflegebudget von 6000 Euro bisher nicht in Anspruch genommen habe. Um dieses Geld zu erhalten müsse sie lediglich einige Unterlagen ausfüllen, welche ihr gegen einen Betrag von 129 Euro zugeschickt würden. Den Beamten zufolge erkannt die 85-Jährige jedoch den Betrug und beendete das Telefonat. Eine Nachfrage bei der Pflegekasse habe ihr zudem Recht gegeben: Von dort hatte niemand die Ludwigshafenerin kontaktiert.