Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern, die im Stadtgebiet ihr Unwesen treiben. Ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter hatte bereits Anfang Juni eine 45-Jährige angerufen und ihr gesagt, dass sie eine Push-TAN aktivieren müsse. Daraufhin bekam sie einen Link über Whatsapp geschickt. Nachdem sie diesen Link betätigt hatte, wurden mehrere Buchungen von ihrem Konto vorgenommen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3800 Euro. Am Mittwoch rief eine vermeintliche Polizeibeamtin bei einer 44-Jährigen an und täuschte vor, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht habe. Das Gespräch wurde jedoch durch eine technische Störung unterbrochen. Die Angerufene rief bei ihrer Tochter an, die den Betrug schnell aufklären konnte. Die Polizei rät bei solchen Schockanrufen, einfach aufzulegen. Weitere Tipps gibt es bei den Präventionsexperten des Polizeipräsidiums unter Telefon 0621 963-1515.