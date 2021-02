Zwei Ludwigshafenerinnen waren das Ziel von Telefonbetrügern. Doch beide werden von der Polizei gelobt: Sie haben sich klug verhalten, sind auf keine Forderungen eingegangen und dadurch ist einen Schaden verhindert. Eine 77-Jährige wurde am Mittwoch gegen 14.40 Uhr von einem Unbekannten angerufen. Der Mann gab sich als ihr Enkel aus und gab vor, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Er benötige nun Bargeld, um eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro bezahlen zu können. Die Seniorin durchschaute aber die Masche und stellte gezielte Fragen zu den Personalien des Enkels. Der Anrufer legte daraufhin auf. Gleich mehrfach hat eine 76-Jährige in den vergangenen Wochen verdächtige Anrufe bekommen. Die Anrufer gaben sich immer als Microsoft-Mitarbeiter aus und wollten der Seniorin erklären, dass ein Problem bei ihrem Computer aufgetreten sei. Doch die Frau erkannte die Masche und legte immer gleich auf.