Telefonbetrüger treiben mal wieder auch in Ludwigshafen ihr Unwesen: Ein Unbekannter meldete sich laut Polizei am Montag gegen 9 Uhr bei einer 55-Jährigen und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Er gab vor, dass es ein Problem mit dem PC der Frau gäbe. Daher sollte sich die Frau an den PC setzen und ihr Onlinebankkonto abgleichen. Dabei gab sie die Zugangsdaten an den Unbekannte weiter. Gleichzeitig bemerkte sie, dass 400 Euro von ihrem Onlinekonto abgebucht wurden. Die 55-Jährige beendete das Gespräch und ließ das Konto sperren. Durch den Betrug erlangte der Unbekannte mehr als 700 Euro. Ein 68-Jähriger erhielt am Montag gegen 14.30 Uhr den Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte informierte den 68-Jährigen, dass es in der Nähe zu Einbrüchen gekommen wäre. Dann erkundigte er sich nach Wertgegenständen. Der 61-Jährige erkannte die Masche und beendete das Gespräch. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621/963-2773.