Erneut ist es am Montagnachmittag Telefonbetrügern gelungen, mit ihrer kriminellen Masche in Ludwigshafen Wertgegenstände und Bargeld zu erbeuten. Der Polizei zufolge erhielt gegen 14 Uhr ein Mann in der Pariser Straße (Pfingstweide) einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Die Anruferin machte glaubhaft, dass es im Bereich der Wohnanschrift des Mannes vermehrt zu Einbrüchen käme und dass sein Hab und Gut deshalb in Gefahr sei. Der Ludwigshafener glaubte der Anruferin und deponierte Wertgegenstände vor seiner Haustür, um sie von der vermeintlichen Polizeibeamtin abholen und sicher verwahren zu lassen. Erst gegen 17 Uhr bemerkte er den Betrug und informierte die Polizei. Die Tasche mit seinen Wertsachen war da bereits weg. Gegen 16 Uhr erhielt eine Frau im Hohen Weg (Rheingönheim) einen Anruf. Auch hier gab sich die Anruferin als Polizistin aus. Dieses Mal wurde der Geschädigten von einem tödlichen Verkehrsunfall berichtet, den ihr Sohn verursacht habe. Auch in diesem Fall schenkte die Frau der Anruferin Glauben und übergab ihr wenig später persönlich das Bargeld. Die Abholerin soll 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß und von schmaler Statur sein. Sie hat dunkle glatte Haare und war mit dunkler Jacke, dunklen Jeans und einer dunklen Schirmmütze bekleidet. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773.