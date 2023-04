Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die VTV Mundenheim haben ihre Pflichtaufgaben mit Siegen in Völklingen am Wochenende und bei der HSG Eckbachtal am Dienstag erledigt. Nun stellt sich am Samstag der HV Vallendar beim Tabellenführer der Handball-Oberliga vor (20 Uhr, 20 Uhr, Schulzentrum Mundenheim).

Obwohl die Rückrunde bereits begonnen hat, ist es das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Der erste Versuch war nach rund zwei Minuten nach einer schweren Verletzung bei den Gastgebern abgebrochen