Die Sprachrunde für Erwachsene des Büros Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier lädt neue Teilnehmer zum Mitmachen ein.

Wer Deutsch lernen, vorhandene Kenntnisse verbessern oder einfach mehr Sicherheit beim Sprechen gewinnen möchte, ist willkommen – unabhängig vom bisherigen Sprachniveau. Die Sprachrunde findet jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr im Gemeindezentrum der katholischen Kirche Heilig Geist in der Georg-Herwegh-Straße 43 (Süd) statt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 28. Mai. Der Einstieg ist jederzeit möglich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Monat.

Im Mittelpunkt stehen praktische Sprachübungen und Gespräche aus dem Alltag. Die Themen im Kurs sind beispielsweise Familie, Essen und Trinken, Gesundheit, Freizeit und Arbeit. Es geht darum, den deutschen Grundwortschatz Schritt für Schritt auszubauen und Sprache direkt im täglichen Leben anzuwenden. Auch wichtige Grammatik wird verständlich und alltagsnah erklärt. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Tipps zum effektiven Lernen, zum Üben im Alltag sowie zum sinnvollen Einsatz von Lern-Apps und digitalen Angeboten.

Lernen in entspannter Atmosphäre

Die Sprachrunde versteht sich bewusst nicht als klassischer Kurs mit Prüfungen oder Leistungsdruck. Vielmehr geht es darum, in entspannter Atmosphäre gemeinsam zu lernen, Fragen stellen zu können und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. „Man muss kein perfektes Deutsch sprechen, um mitzumachen. Mitmachen reicht“, sagt Dozentin Carmen Arnold. Sie besitzt entsprechende Qualifikationen und unterstützt bei Bedarf auch unkompliziert bei Formularen oder Bewerbungen.

„Besonders wichtig ist uns bei dem Angebot eine offene und herzliche Atmosphäre, in der sich alle willkommen fühlen können. Auch Menschen, die bisher wenig Berührung mit Sprachkursen hatten oder sich unsicher fühlen, sollen ermutigt werden, einfach vorbeizukommen. Kinder dürfen grundsätzlich ebenfalls mitgebracht werden, wenn Kita oder Schule einmal geschlossen sind oder kurzfristig keine Betreuung möglich ist“, sagt Quartiersmanagerin Doris Besel. Bei Fragen kann man sich an das Quartiersbüro wenden, Telefon 0621 504-4276, E-Mail an doris.besel@ludwigshafen.de.