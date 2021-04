Es geht zügig voran beim Abriss der Hochstraße Süd: Ab 6. Juli soll die Durchfahrt Mundenheimer Straße wieder für Fußgänger und Radler passierbar sein. Das kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Stadtrat an. Und auch von der Nordtrasse gibt es positive Neuigkeiten.

Der ersten guten Nachricht gleich zu Beginn der Sitzung im Pfalzbau – „Es gibt aktuell keinen an Corona erkrankten Patienten in Ludwigshafen“ – ließ Steinruck gleich die nächste folgen, was mit Blick auf den in der Vergangenheit häufig unberechenbaren Teilabriss der Südtrasse nicht unbedingt selbstverständlich ist. „Es läuft alles planmäßig“, sagte die OB. Konkret bedeutet das: Radfahrer und Fußgänger sollen die seit 22. November gesperrte Durchfahrt Mundenheimer Straße voraussichtlich in der Woche ab 6. Juli wieder passieren können.

Schutt wird untersucht, sortiert und getrennt

Nach dem der erste etwa 120 Meter lange Abschnitt der maroden 500-Meter-Brücke zwischen 11. und 14. Juni in einer Hauruckaktion binnen vier Tagen abgetragen wurde, werde nun der Schutt untersucht, sortiert und getrennt. Bereits seit 22. Juni werde das Material schrittweise zur Wiederverwertung abgefahren. Es geht um mehrere Tausend Tonnen und Hunderte Lkw-Ladungen. Auch die wegen der unmittelbaren Nähe zum Gebäude schwierigen Abrissarbeiten am Faktor-Haus seien mittlerweile beendet.

Abrissende im Herbst

In den kommenden Tagen sollen die als Arbeitsflächen für das schwere Gerät ausgelegten Holzdielen (Baggermatratzen) verlegt werden, skizzierte Steinruck die folgenden Schritte. Je nach Zustand des Untergrunds könne der Bereich dann zunächst für Radfahrer und Fußgänger und anschließend in den Monaten August und September auch wieder für Autos sowie Busse und Straßenbahnen in Richtung Mannheim und nach Süden geöffnet werden. Es wäre das Ende der geteilten Innenstadt. Gesetzt den Fall, notwendige Ampeln sowie Oberleitungen sind bis dahin montiert, kann der reguläre Linienverkehr dann wieder starten. Im Herbst soll der Rückbau des gesamten 500-Meter-Teilstücks der Hochstraße Süd abgeschlossen sein, so die OB.

Derzeit werde das nächste Brückenbauwerk (168) in Höhe des Sparkassengebäudes für den Abriss vorbereitet. Die Stützen, die bei den Baggerarbeiten ein unkontrolliertes Einstürzen der Konstruktion verhindern sollen, seien bereits positioniert. Jetzt müssten nur noch die Nachbarbauwerke stabilisiert werden, so Steinruck weiter.

Sondersitzung des Stadtrats am 21. September

Auf einer Sondersitzung des Stadtrats am 21. September sollen erste Aufträge für den Ersatzbau vergeben werden, mit dessen Fertigstellung in den Jahren 2025/26 gerechnet wird. Unter den Bewerbern für die Objektplanung sind Steinruck zufolge vier Ingenieurbüros in die engere Auswahl gerückt.

Abfahrt Heinigstraße wird freigegeben

Gute Nachrichten gibt’s auch von der Hochstraße Nord (B 44): Die seit 2013 gesperrte Abfahrt Heinigstraße soll am 3. Juli wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Es muss nur noch die Deckschicht für den Asphalt aufgetragen werden“, so Steinruck. Die Abfahrt wurde in den vergangenen Wochen für 420.000 Euro neu hergerichtet.

Das Planfeststellungsverfahren als Voraussetzung für den Abriss der ebenfalls maroden Nordtrasse soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Aktuell würde noch mit zwei Einspruchführern nach Kompromissen gesucht, berichtete Steinruck. Unterdessen wird von Experten weiterhin untersucht, wie lange die Hochstraße Nord den Zusatzverkehr als zentrale Ausweichroute während der Südsanierung noch stemmen kann – inwieweit sie möglicherweise zusätzlich gestützt werden muss und wie viel Geld das verschlingen würde. Ergebnisse und eventuelle Vorschläge sollen bis Herbst vorliegen, sagte Steinruck. Außerdem sei ein Verkehrsmodell in Vorbereitung.

„Weiße Hochstraße“: Keine gravierende Schäden

Die Zwischenergebnisse aus den Untersuchungen der sanierungsbedürftigen „Weißen Hochstraße“, die wegen ihrer Farbgebung so genannte 950-Meter-Fortsetzung der Südtrasse zur Pylonbrücke, sollen nach den Sommerferien vorliegen, kündigte die Verwaltungschefin an. Es gebe erste Anzeichen dafür, dass die Schäden nicht so gravierend seien wie befürchtet. Das hieße, ein weiterer Abriss bliebe der Stadt erspart und diese Brücke könnte im Bestand und vermutlich ohne größere Sperrungen renoviert werden. Eine mögliche Sanierung ist für 2022 vorgesehen, wie Tiefbauamtsleiter Björn Berlenbach bereits vor einigen Wochen andeutete.

Einwurf: Läuft

Die Hochstraßensanierung war lange eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Der zeitliche Ablauf des an Fronleichnam gestarteten Teilabrisses der Südtrasse wurde um mehrere Monate nach hinten korrigiert. Zunächst fehlte Material, dann kam Corona. Ursprünglichen Plänen zufolge sollte die Konstruktion vor dem Stadtfest abgetragen sein. Das wäre vergangenes Wochenende gewesen. Jetzt wird’s wohl Herbst. Immerhin. Seit einigen Wochen läuft der Rückbau sogar besser und zügiger als erwartet. Die beauftragte Firma Moß arbeitet zwar nicht leise, aber dennoch relativ geräuschlos und effektiv. Stück für Stück verschwindet der Beton. Die Verwaltung informiert regelmäßig und transparent. Schrittweise wächst damit auch das Vertrauen, dass die Sache bis Oktober tatsächlich zu schaffen ist.