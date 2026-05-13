Die Evangelische Kirchengemeinde „Am Lutherplatz“ bietet eine Teestunde mit Musik und Lesung für Dienstag, 19. Mai, 16 bis 17.30 Uhr, im Saal der Melanchthonkirche in der Maxstraße 38 an. Bei Tee-Gedeck, Sandwiches und Teekuchen gibt es Infos über Tee sowie Musik und Lesung mit „Literarischen Leibesübungen“. Die musikalische Gestaltung übernehmen Karin Apel, Sandra Herpel und Isabel Lübke. Die Teilnahme kostet acht Euro. Anmeldung per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 0155 60642127.