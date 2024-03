Die Polizei sucht nach der 15-jährige Nour H. aus Mitte. Die Teenagerin ist am Dienstag nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Suchmaßnahmen blieben ohne Ergebnis, Adressen, an die sie sich gewandt haben könnte, sind nicht bekannt. Daher wendet sich die Polizei mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit.

Nour ist 15 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank und trägt ihre schwarzen Haare vermutlich zu einem Zopf gebunden. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine helle Hose, eine blaurote Jacke und weiße Schuhe.

Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122. Sollten Sie das Mädchen sehen, bittet die Polizei darum, sie im Blick zu behalten und sie über den Notruf 110 zu verständigen.

Einen Zusammenhang mit dem ebenfalls am Mittwoch als vermisst gemeldeten zwölfjährigen Aaron aus der Gartenstadt sieht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.