Wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein Teenager aus Manheim verantworten, der am Montag gegen 15 Uhr bei der Polizeiinspektion 1 in Ludwigshafen auftauchte. Der 17-Jährige hatte eine andere Person begleitet, die auf der Wache etwas abholen wollte. Als ein Polizist in den Wartebereich kam, flüchtete der 17-Jährige und rannte Richtung Amtsgericht. Er wurde verfolgt, kontrolliert, verweigerte aber jede Kooperation und verhielt sich aggressiv. Als die Beamten ihn fesseln und durchsuchen wollten, begann er, sich zu wehren, weshalb er zu Boden gebracht wurde. Dabei beleidigte der 17-Jährige die Beamten massiv. Bei dem jungen Mann stellten die Polizisten geringe Mengen Haschisch und direkt neben dem Kontrollort eine Tüte mit rund 20 Gramm Marihuana sicher, die der 17-Jährige vermutlich vor der Kontrolle weggeworfen hatte.