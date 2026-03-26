Tedi eröffnet am Dienstag, 1. April, in der Rhein-Galerie, Im Zollhof 4, um 8 Uhr eine neue Filiale. Es ist die fünfte in Ludwigshafen, teilt die Tedi GmbH & Co. KG mit. Auf mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wird dort ein Non-Food-Sortiment von 16.000 Artikeln angeboten. Dauerhaft sollen mehr als 4000 Artikel für einen Euro oder weniger erhältlich sein. Zum Sortiment gehören unter anderem Party- und Geschenkartikel samt Verpackungen, Haushalts- und Schreibwaren sowie Bastel- und Dekoartikel.