Ob am Fließband, im Warenlager, im Hotel oder Krankenhaus: Schon heute kommen Roboter und Assistenzsysteme in vielen Bereichen zum Einsatz – und ihre Bedeutung wächst, je besser die Technologie ist und je größer der Fachkräftemangel wird. Wie gestaltet sich die Zukunft mit der Fachkraft Roboter? Und vor welchen Herausforderungen stehen wir? Zu diesem Thema diskutieren beim 12. Dr.-Manfred-Fuchs-Kolloquium am Freitag, 26. Januar, im Mannheimer Technoseum Werner Kraus von Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung mit der Autorin und Redakteurin Ulrike Hermann. Beginn ist um 18 Uhr, eine vorherige Anmeldung ist bis zum 24. Januar per E-Mail an anmeldung@technoseum.de notwendig – es sind noch einige Restplätze vorhanden. Wer will, kann die Veranstaltung alternativ über einen kostenlosen Livestream verfolgen, der unter www.technoseum.de/livestream abrufbar ist. Werner Kraus leitet die Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme und steht dem KI-Forschungszentrum am Stuttgarter Institut vor. Er gibt einen Überblick über aktuelle Trends und stellt erfolgreiche Anwendungsbeispiele in Alltag und Arbeitsumfeld vor – etwa wenn Schweißroboter dank KI-Programmierung einfachere Arbeiten übernehmen und sich die menschlichen Mitarbeiter auf die aufwendigen und attraktiven Arbeiten konzentrieren können.