Einen Aktionstag für die ganze Familie zum Thema „Medien“ veranstaltet das Technoseum am Sonntag, 6. Februar, von 9 bis 17 Uhr. Anlass ist laut dem Mannheimer Museum der Safer Internet Day, mit dem für mehr Sicherheit im Netz geworben wird. Die Besucher können unter anderem 3D-Fotos erstellen, in Workshops das Programmieren lernen oder sich zu Cybermobbing und Internetsucht informieren. Zudem gibt es ein Theaterstück und Führungen. Der Aktionstag findet unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen statt. Der Eintritt ins Museum und zu allen Angeboten ist an diesem Tag frei. Bei einigen Angeboten sind die Plätze begrenzt und es ist notwendig, sich vorab Karten an der Museumskasse zu sichern.