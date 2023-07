Das Technoseum widmet sich am Freitag, 21. Juli, 17 bis 23 Uhr, den Weiten des Weltalls. Besucher können den Himmel mit dem Teleskop beobachten, bei einem Astro-Quiz mitknobeln oder in der Mondbar bei einem Cocktail den Ausblick über das nächtliche Mannheim genießen. Der Eintritt ins Haus und die Teilnahme an allen Aktionen ist an diesem Abend frei. Bei Führungen werden die originalen Instrumente der Mannheimer Sternwarte aus dem 18. Jahrhundert erläutert. Außerdem baut die Astronomische Vereinigung Vorderpfalz mehrere Teleskope auf, mit denen sich Sonnenflecken und nach Einbruch der Dunkelheit der Sternenhimmel beobachten lassen. Wer das Museum auf eigene Faust erkundet, kann an einer Rallye teilnehmen und sich nach dem Einreichen der Lösungen über einen kleinen Preis freuen. Die Sternennacht ist Teil des Projekts „Sterne, Bilder und Fiktionen“ des Deutschen Museums München im Wissenschaftsjahr „Unser Universum“. Das Planetarium Mannheim ist Kooperationspartner.

Im Netz

www.technoseum.de und www.deutsches-museum.de