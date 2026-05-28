Mit 30 begann Julia Laukert alias Masha Iva mit DJing. Im „Zimmer“ setzt sie mit „Echoes of Disco“ auf generationsübergreifendes Feiern. Mit Marco Partner sprach sie darüber.

Frau Laukert, Sie sind 1985 geboren, aber erst seit vier Jahren als DJ aktiv, wie kam es dazu?

Durch meinen Bruder. Der Haushalt war während der Corona-Pandemie ja sehr reduziert, wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, etwas zusammen zu unternehmen. Er ist Produzent und DJ, also hat er mir das Auflegen beigebracht. Aus einem Hobby ist dann deutlich mehr geworden, irgendwann habe ich mich an die Öffentlichkeit gewagt. Zunächst bei Vernissagen im Hintergrund, dann in Clubs. Mein Sound war wohl interessant genug.

Ich dachte, weibliche DJs werden Djane genannt, warum nennen Sie sich DJ?

Es heißt ja eigentlich Disc-Jockey und ist komplett neutral. Dieses weibliche Anhängsel gibt es, glaube ich, nur in Deutschland. Zu Beginn, in den 90ern, war das auch wichtig, weil die DJ-Domäne sehr männlich besetzt war. Inzwischen ist es viel ausgewogener und auch ich achte mit meinem Team der Eventreihe darauf, dass es ein 50:50-Verhältnis gibt. Noch vor Corona hatte mir auch eine Reise nach Russland die Augen geöffnet. Viele bekannte, weibliche DJs kommen aus dem ehemaligen Sowjet-Raum, dort sind die Line-Ups viel weiblicher. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Frauen dort sehr selbstbewusst im Umgang mit Technik aufwachsen.

Was macht für Sie den Reiz aus, hinter den Turntables zu stehen?

Als DJ leitest du eine gesamte Crowd (Menschenmenge) an, du betreibst so eine Art Kommunikation von oben und musst den Raum lesen können. Am Anfang haben die Hände gezittert, die brauchst du aber, um an den Reglern drehen zu können. Ich musste da durch und war wie in einem Tunnel. Das sind die Augenblicke, in denen ich weiß: Hier möchte ich sein und hier bleibe ich auch. Dieses Gefühl hatte ich in meinem Leben … fast nie.

Wo sind Sie in Kasachstan aufgewachsen, wann kamen Sie nach Deutschland?

Bis zu meinem achten Lebensjahr haben wir in Aktjubinsk gelebt, eine Industriestadt, die der Weiße Hügel genannt wird. Dann begann die klassische Geschichte der Spätaussiedler. 1993 kamen wir erst nach Leipzig, dann nach Ludwigshafen. Dort bin ich viel mit MTV, Viva, Arte und der Stadtbibliothek aufgewachsen. Das Haus der Jugend und das Juz haben mein musikalisches Gehör geprägt. Es folgten Punk-Konzerte, Rock-Festivals. Elektronische Musik habe ich erst spät, vor sieben Jahren mit 33, für mich entdeckt.

Was lieben Sie am Techno?

Die Zeit. Ein Rockkonzert kannst du nur für eine klar limitierte Zeit genießen. In elektronischer Musik aber kann man sich stundenlang verlieren, sie ist repetitiv und hört im Grunde nie auf. Das hat mir sehr gefallen. Ich wollte auch aus der Männerdomäne raus, die im Punk oder Metal viel ausgeprägter ist. Bei einem Club geht man ins Dunkle, du wirst nicht bewertet. Die schönsten Nächte sind die, wenn der Banker neben der Kfz-Mechanikerin tanzt.

Wie nehmen Sie das Mannheimer Clubleben wahr? Alle reden vom Sterben, aber Sie leben sich da ja erst aus.

Ja, es gibt das Clubsterben, steigende Kosten und Gagen sind nur ein paar Gründe dafür. Es gibt aber auch immer Veränderungen. In Mannheim gibt es viele gute Clubs oder Vereine wie die Kulturtragflächen, die kleine Open-Air-Raves organisieren. Es gibt sogar Workshops, wie man einen Rave veranstaltet. Das ist ein wichtiger Punkt, dass in der Clubszene eine Generation ihr Wissen an die nächste weitergibt. Junge Techno-Fans werden als Tiktok-Raver beschimpft, da sie ständig ihr Handy hochhalten und medial sehr präsent sind. Aber Corona hat ihnen auch zwei wichtige Jahre der Erfahrung und Entwicklung im Partysektor genommen. Woher sollte jemand wissen, wie solche Raves organisiert werden, wenn man diese nicht selbst erlebt hat?

Im Februar feierte das Format „Echoes of Disco“ Premiere im „Zimmer“, nun folgt am 3. Juni die Fortsetzung. Was erwartet die Gäste, und welche Gäste erwartet ihr?

Es ist ein bewusstes Kontrastprogramm. Die Lichter werden enorm runtergefahren, man wird nicht reizüberflutet, sodass etwa Personen mit Epilepsie, die sonst nicht ohne Medikamente in Clubs gehen können, keinen Stroboeffekten ausgesetzt sind. Stattdessen setzen wir auf florale Elemente, alles ist fließend, nicht strahlend und blitzend. Mit echten Blumen, nämlich Lilien, die ihre Duftpartikel verstreuen, wenn sie dem Bass ausgesetzt sind.

Und das Publikum?

Das ist supergemischt, migrantisch, gayfriendly (schwulen- und lesbenfreundlich), wild, mit Leuten von Bad Dürkheim bis Frankfurt, von der Gen Z bis fast 50-Jährigen. Wir haben DJs, die noch bewusst Vinyl auflegen, und wir kommunizieren, dass Handys auf dem Dancefloor nicht so erwünscht sind. Es kommen Freunde, die früher viel gefeiert und jetzt Familie haben. Daher setzen wir auf einen frühen Beginn. Zum Auftakt war schon nach einer halben Stunde die Tanzfläche voll.

Frühes Erscheinen im Club scheint heute nicht mehr uncool zu sein. Im Zimmer gibt es weitere Formate wie die „Frühschicht“. Muss sich die Clubszene für solche Ideen mehr öffnen?

Ja, man sollte umdenken und die Nachfrage verstehen, die einst feierwütige, ältere Generation abholen, aber auch die jungen Besucher begeistern. Viele Trends der 90er kommen derzeit wieder, wie Jungle, Drum&Bass, Breakbeat oder House. Das gemeinsame Feiern kann also mehr verbinden als trennen. Ich komme gerade frisch aus Amsterdam. Da gab es ein Festival im Grünen, aber abends waren die Clubs durch After-Shows integriert. In Lyon war ich bei einem Rave mit einer Bar für Taubstumme. Ich habe es zunächst nicht verstanden und wurde dadurch sofort sensibilisiert. Jetzt weiß ich: Auch Gehörlose und Schwerhörige lieben Techno, weil sie die tiefen Bässe über den Körper wahrnehmen. Ein Rave ist nicht einfach nur ein Rave. Da gibt es viele Entwicklungen, die gesellschaftlich eine Rolle spielen und ein Spiegel unserer Feierkultur sein können.

Zur Person

Julia Laukert alias Masha Iva wurde 1985 in Kasachstan geboren, seit 1993 lebt sie in Deutschland. Sie studierte Kunstgeschichte und Archäologie in Heidelberg, arbeitet für die Stadt Mannheim im Kulturbereich als Kommunikations- und Marketingexpertin, engagiert sich ehrenamtlich als Veranstalterin und Beraterin für Events und Festivals und ist DJ für elektronische Musik: Acid-House, Ambient und Techno.

Termin

„Echoes of Disco“ wird am Mittwoch, 3. Juni, von 22 bis 5 Uhr im Club „Das Zimmer“ im Q5 in Mannheim gefeiert. Der Eintritt ist ab 18 Jahren und kostet zwischen 5 und 14 Euro. Das Line-Up mit Masha Iva, Jakob Mäder, Manon und Jan Golly vereint lokale und international gefragte DJs.