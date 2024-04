Etwa 27.000 Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet und 80 weiteren Ländern sind am Wochenende zur Time Warp auf dem Mannheimer Maimarktgelände geströmt. Die Veranstaltung war auch deshalb etwas Besonderes, weil ein kleines Jubiläum gefeiert worden ist: Die Veranstalter blicken auf 30 Jahre zurück. Dazu gab es auch eine Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen. 200 Polizisten waren nach Angaben des Präsidiums im Einsatz. Auf dem Gelände war eine Wache eingerichtet. eingerichtet, die durchgängig besetzt war. Am Wochenende wurden laut Polizei 655 Fahrzeuge und 1632 Personen kontrolliert. Die Bilanz: 449 Strafanzeigen, davon 381 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sichergestellt worden seien Cannabis-Produkte, Kokain, Heroin, Amphetamin und Methamphetamin/Crystal sowie LSD und XTC, hieß es. Gemessen an der Besucherzahl, müssten sich nur wenige Verkehrsteilnehmer für eine Straftat beziehungsweise Ordnungswidrigkeit verantworten, so die Einschätzung der Polizei. Vor Ort behandelte der Rettungsdienst 172 Personen, von denen 18 in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Über die speziell eingerichtete Hotline des Veranstalters seien mehrere Beschwerden wegen Lärmbelästigung eingegangen, so die Polizei. Grund zu Beanstandungen habe es aber nicht gegeben.