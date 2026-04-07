Am 8. August soll das nächste Blies-Festival stattfinden – und „Tilt“ heißen.

Seit 2021 zieht das Blies-Festival am gleichnamigen See Fans elektronischer Musik nach Ludwigshafen. „Diese Geschichte ist nicht vorbei. Sie bekommt ein neues Kapitel“, teilt der neue Veranstalter Tilt mit, dessen Namen das Festival nun trägt. Die nächste Auflage soll am Samstag, 8. August, an der Großen Blies stattfinden. Versprochen werden „House & Groove, kuratiert mit Liebe zum Detail“ auf zwei Bühnen von 13 bis 24 Uhr. Danach werde im Zimmer Mannheim weitergefeiert.

Vorverkauf beginnt

Der neue Veranstalter, der Dannstadt-Schauernheimer Patrick Hoffmann, verspricht „ein Festival für einen fairen Preis“ und verweist auf seine langjährige Erfahrung: Die „Tilt“-Partys finden seit zwölf Jahren an verschiedenen Orten statt. Der Vorverkauf von „Early Bird“-Tickets für Newsletter-Abonnenten startet am Mittwoch, 8. April. Im Netz findet man Informationen unter www.blies-festival.com.