Wegen eines anhaltenden technischen Defekts können derzeit keine Dienstleistungen in den Bürgerbüros und beim Bereich Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße erbracht werden. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt.

Die Verwaltung weist Kunden darauf hin, dass die im Bürgerbüro Achtmorgenstraße vereinbarte Termine entfallen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden müssen. Beim Bereich Straßenverkehr sind die Dienstleistungen der Zulassungsstelle und rund um den Führerschein nur eingeschränkt verfügbar. Termine bei der Zulassungsstelle und wegen des Bewohnerparkens vom Montag und Dienstag mussten nach Angaben der Verwaltung verschoben werden.

Auch Mängelmelder betroffen

Von den Einschränkungen sei zusätzlich auch der Mängelmelder (www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/maengelmelder) auf der städtischen Homepage betroffen. Die Bearbeitungen der eingehenden Meldungen könne sich daher verzögern. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger um Verständnis und entschuldigt sich für mögliche Unannehmlichkeiten. Sie werde umgehend darüber informieren, wenn die Serviceleistungen wieder in gewohnter Weise erbracht werden können. Über die Ursache für den technischen Defekt machte die Verwaltung keine Angaben.