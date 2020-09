Wegen einer technischen Störung ist die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Freitag nur eingeschränkt erreichbar gewesen. Darüber hat ein Sprecher der Verwaltung am späten Freitagnachmittag informiert. Seinen Angaben zufolge kam es wegen der Störung zu „Problemen bei der Kfz-Zulassung und beim Bürgerservice“. Die Bereiche, die im Rhein-Center untergebracht seien, hätten telefonisch nicht erreicht werden können. Betroffen waren das Büro von Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) sowie die Bereiche Schulen, Revision und Öffentlichkeitsarbeit und die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG). Die technischen Probleme wirkten sich laut dem Verwaltungssprecher auch aufs Versenden von E-Mails an externe Adressen aus. Es kam zu Verzögerungen.