Wenn die Technik einen Sprung macht, hat das immer gewaltige Auswirkungen auf die Menschen. Vor 50 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass sich ziemlich viele Menschen wie amputiert fühlen, wenn sie ihr multifunktionales Telefon zu Hause vergessen haben. Doch was kommt als Nächstes? Das Mannheimer Technik-Museum schaut in einer runderneuerten Ausstellung in die Zukunft. Alle Informationen dazu finden Sie hier.