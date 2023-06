Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überraschend spielen die Damen des TC Oppau weiter in der Bundesliga. Der 2019 angedachte freiwillige Rückzug ist vom Tisch, das Team hoch motiviert. Am 2. Mai soll die neue Runde beginnen, doch es gibt noch viele Fragezeichen.

Sollte es die Corona-Pandemie in diesem Jahr zulassen, beginnt am 2. Mai die Saison in der Zweiten Tennis-Bundesliga der Damen. Los geht es dabei gleich mit dem Lokalderby. Die Damen des TC Oppau empfangen