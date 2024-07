Die Felder der 14. VR Bank Open powered by Engelhorn Sports beim TC Mutterstadt versprachen bereits im Vorfeld hochklassige Matches und enge Spielverläufe. Einen Krimi gab es im Damenfinale.

Es ging im Turnier jeweils um DTB-Ranglistenpunkte und um Geldpreise in Höhe von 1000 Euro. Im voll besetzten Feld der Herrenkonkurrenz spielte sich der an Position fünf gesetzte Rekordsieger des Turniers, Nicolas Mayr, vom gastgebenden Verein bis ins Finale vor. Auf dem Weg dorthin hatte er in einem spannenden Halbfinalmatch den topgesetzten Julian Einhoff (TC Plankstadt) ausgeschaltet. Sein Gegner im Finale: Pavle Nikolin (TSC Mainz). An Position zwei der Setzliste gab sich der junge Rheinhesse bis ins Finale keine Blöße, nachdem er sich im Halbfinale gegen Samuel Seeger (TK GW Mannheim) durchgesetzt hatte. Das Finale bot einen engen ersten Satz, den Nikolin gewannen, bevor Nicolas Mayr wenig später das Match verletzungsbedingt aufgeben musste.

Weiteres Spitzentennis boten parallel die Damen in ihrem Endspiel. Die topgesetzte Pauline Ebs (TK GW Mannheim) hatte sich mit Siegen unter anderem im Viertelfinale über die Titelverteidigerin Rosalie Willig (TC Leonberg) einen Platz im Finale gesichert. Parallel war es Durganshi Kumar (TC Mutterstadt) gelungen, ungeschlagen die untere Hälfte des Tableaus zu durchlaufen. Im Finale entwickelte sich sofort ein sehr enger Spielverlauf. Die junge, für den TCM spielende Inderin schaffte das entscheidende Break und gewann den ersten Satz mit 7:5. Ebs, Nummer 151 der DTB-Rangliste, revanchierte sich, als sie sich den zweiten Durchgang mit wichtigen Punkte zum 7:5-Satzausgleich sicherte. Der Matchtiebreak musste die Entscheidung bringen. Hier setzte sich die 16-jährige Ebs hochkonzentriert gegen ihre ein Jahr ältere Kontrahentin durch und feierte ihren Premierensieg bei den TCM Open.

Die Veranstalter zogen ein positives Fazit dank einer erfreulichen Resonanz, besten Wetterbedingungen und attraktiver Matches. Da war auch das Sommerfest des TC Mutterstadt am Samstagabend ein Höhepunkt. Das Organisationsteam um Lena Kaspar, Sebastian Epstein und Nicolas Mayr freut sich bereits auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr.