Nach einer Spielzeit in der Verbandsliga sind die Faustballer des TB Oppau in der Feldrunde wieder zweitklassig. Bereits am Samstag (15 Uhr) startet das Team von Trainer Matthias Bog in die Runde. Nach einem großen Umbruch im Frühjahr wird es für den TBO ein Neuanfang sein. Die Ziele sind daher noch zurückhaltend.

Eine solche Fluktuation hatte es beim Zweitligisten aus Oppau schon lange nicht mehr gegeben. Nach den Abgängen der Leistungsträger Maximilian Breier und Alexander Jakoby gilt es für TBO-Coach Matthias Bog, gleich fünf Neuzugänge zu integrieren. Dass dies nicht ganz einfach wird, dürfte auf der Hand liegen.

Über Jahre hinweg waren der ehemalige Kapitän Breier und Angreifer Jakoby tragende Säulen des Teams. Sie sollen nun im Kollektiv ersetzt werden. Mit Julian Kuntz, Marc Meyer, Felix Schulze, An Duc Pham (alle TV Hatzenbühl), sowie Alexander Szymanski (TV Dieburg), schlossen sich vor allem Spieler aus der Verbandsliga dem TBO an. Lediglich mit Szymanski kommt geballte Zweitligaerfahrung.

Vertrauen in Zugänge

Bog hat dennoch Vertrauen in seine Zugänge aus der dritthöchsten Liga. „Ich denke, dass es mit den Leuten, die wir jetzt haben, kein Problem sein wird, die Klasse zu halten“, sagt der Trainer. Alles umstellen möchte er ohnehin nicht. Nur zwei der fünf Start-Positionen werden mit Neuzugängen besetzt. So rückt Julian Kuntz auf die Schlagposition von Jakoby. Felix Schulze wird die Position von Breier „hinten Links“ übernehmen.

Für die Zuspielposition, die Neu-Kapitän Timo Bernhardt inne hat, bietet sich „Oldie“ Alexander Szymanski als weitere Alternative an. „Mit 40-plus ist er ein sehr erfahrener Spieler, der einen ruhigen Arm mitbringt“, sagt der Übungsleiter.

Problem Trainingsbeteiligung

Das Hauptproblem des TBO wird nicht die Qualität sein, sondern die örtliche Distanz zwischen Hatzenbühl und Oppau. Die vier Neuzugänge aus dem Süden können statt dreimal nur einmal in der Woche zum Training erscheinen. Keine ideale Voraussetzung für einen nahtlosen Übergang. Dass weiß auch der Trainer: „Es ist relativ schwierig“, gibt er zu.

Nach dem großen Umbruch und den derzeitigen Bedingungen sind die Ziele minimalistisch: „Der Klassenverbleib ist unser erklärtes Ziel. Wir wollen auf jeden Fall oben bleiben, um die neuen Leute integrieren zu können“, erklärt der Trainer, der mit seinem Team am Samstag auf die TSG Tiefenthal und den TV Waibstadt II trifft. „Wichtig ist für mich, dass wir am Wochenende mithalten und zumindest zwei Punkte holen“, gibt Bog für den Saisonstart vor.

So spielen sie

TB Oppau: Tom Gubener, Julian Kuntz, Marc Meyer, Manuel Schornick, Timo Bernhardt, Alexander Szymanski, Viktor Maurer, Felix Schulze, An Duc Pham, Leon Peters, Niklas Jugel.