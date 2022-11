Mit acht seiner Nachwuchsturner will der TB Oppau nach dem Pfalzmeister- auch den Rheinland-Pfalzmeister-Titel holen – und zwar im Wettkampf der Elfjährigen in Pirmasens.

„Es ist wirklich das Ziel der Jungs“, sagt Trainer Bernd Stoffel-Löcher, „die sind gut drauf und sehr zielstrebig“. Der Wettkampf findet am Samstag in Pirmasens statt. An den Start gehen Arell Demant (Jahrgang 2012), Toni Dietz (2015), Tarje Eichner (2012), Theodosios Giannopoulos (2012), Eli Heberle (2014), David Kremer (2013), Maurice Löcher (2012) und Henry Neudecker (2016).

Stoffel-Löcher und sein Trainerteam mussten seit dem Ausbruch der Pandemie viele Absprünge verkraften. Teilweise treffen sich in einer Trainingsgruppe, in der früher sechs Turner waren, nur noch zwei, drei Turner. „Viele waren über Monate zuhause und haben das Spielen mit der Playstation entdeckt“, sagt Stoffel-Löcher, „uns allen fehlt das Training von ganzen zwölf Monaten, als die Hallen geschlossen waren. Anfangs versuchten wir, das mit einem Training auf dem Sportplatz wettzumachen, das funktioniert aber nicht.“

Insgesamt tummeln sich 30 Kinder im TBO-Training. Zum Trainerteam zählen Stoffel-Löcher, Simone Wetzler, Christian Eberle und Anja Heberle, dazu kommen vier Helfer. Zumeist sind das Eltern, die aber ihre Bereitschaft zeigten, sich zum Trainer ausbilden zu lassen. „Unser Ziel bleibt, einen gesunden Leistungssport zu machen. Mit weniger Kindern gehen wir wieder mehr auf Leistung. Ich bin guter Dinge, dass wir den Aufschwung wieder schaffen“, sagt Stoffel-Löcher. Erfolge, Medaillen und Urkunden sind dafür der beste Anreiz. ku