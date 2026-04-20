Beim Qualifikationswettkampf in Ludwigshafen lösen drei Gymnastinnen des TB Oppau die DM-Tickets. Fürs Ausrichten erhält der TB großes Lob.

Toller Erfolg für den TB Oppau: Drei Mädchen haben sich bei den Regionalmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) der Altersklassen 11 bis 14 in Ludwigshafen für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifiziert. Der TBO glänzte auch als Ausrichter.

Die besten Gymnastinnen aus den Verbänden Baden, Rheinhessen, Mittelrhein, Schwaben und Pfalz waren angetreten, um in der Franz-Zang-Halle die Teilnehmerinnen an den deutschen Jugendmeisterschaften in vier Wochen in Schmiden zu ermitteln. Der zweitägige Wettkampf war einer von dreien, die am Wochenende stattfanden.

Irem und Rana Coban lösen DM-Tickets

Ein hohes Leistungsniveau war schon deshalb garantiert, weil dem Schwäbischen Turnerbund auch der TSV Schmiden angehört, wo auch der Bundesstützpunkt angesiedelt ist. Nicht überraschend stellte der TSV Schmiden dann auch in allen vier Altersklassen die jeweilige Siegerin. Doch auch drei Turnerinnen des gastgebenden TB Oppau mischten vorne mit und lösten die DM-Tickets. Kein Problem war das für die Frankenthaler Zwillingsschwestern Irem und Rana Coban, die beide dem RSG-Nachwuchskader I des Turn-Teams Deutschland angehören. Beide hatten kürzlich in Sofia ihr erstes internationales Turnier bestritten.

Lia Ternis vom TB Oppau bei ihrer Reifenübung. Foto: Christian Gaier

Die 14 Jahre alte Irem belegte in der AK14 mit 78,15 Punkten hinter Anna Lopatiuk (81,30) und Sophia Starikov (81,20) den dritten Platz. Ihre Schwester Rana erturnte 77,80 Punkte und wurde damit Fünfte. „Sie waren nicht fehlerfrei, haben aber auch viel gerettet, deswegen waren die Leistungen okay. Aber natürlich geht es noch besser. Hoffen wir, dass bis dahin die Stabilität und die Sicherheit noch kommen“, sagte ihre Trainerin Sari Öholm mit Blick auf die Jugend-DM vom 15. bis 17. Mai.

Ellenie Ternis Zweite in der AK 11

Die beste Platzierung für den TB Oppau schaffte Ellenie Ternis in der AK 11, wo sie mit 56,05 Punkten hinter Emma Maria Paul (64,45) vom TSV Schmiden den zweiten Platz belegte. Ihre Schwester Lia belegte in der AK 13 mit 71,15 Punkten den achten Platz. Damit verpasste sie die Qualifikation um einen Rang, steht aber als erste Reserveturnerin bereit. Auch Maja Döpke verpasste in der AK 12 die Qualifikation. Sie wurde mit 64,35 Punkte Siebte und ist damit zweite Reserveturnerin. „Sie war sehr, sehr aufgeregt und hat dann einfach zu viele Fehler gemacht. Dabei war sie im Training noch die Stabilste. Aber es sind halt Kinder“, sagte Sari Öholm, die vor einer Woche in Viktoria Haievyk (AK15) eine weitere Gymnastin zur Jugend-DM brachte.

„Wir haben uns sehr wohl gefühlt, alles hat gut geklappt“, lobte Barbara Bremes, Mitglied des Ausschuss für Leistungs- und Nachwuchsentwicklung im Deutschen Turnerbund, den ausrichtenden TB Oppau. „Die Oppauer haben wirklich sehr gute Arbeit geleistet“, lobte auch Walter Benz, Präsident des Pfälzer Turnerbundes, der die Wettkämpfe moderierte. Auf die Helfer des TBO wartete nach dem Wettkampf noch jede Menge Arbeit, denn schließlich musste die Halle noch leergeräumt, Wettkampfteppich sowie Tische und Stühle fürs Kampfgericht wieder zurück nach Oppau transportiert werden. „Das ist schon ein enormer Aufwand und wir sind immer dankbar, dass die Eltern uns so toll unterstützen“, betonte Sari Öholm.