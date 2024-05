Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist laut Polizei am Dienstag gegen 18.40 Uhr bei einem Unfall in der Innenstadt verletzt und in eine Klinik transportiert worden. Ein 46-jähriger Taxifahrer war auf der Wredestraße in Richtung Berliner Platz unterwegs und musste wegen eines Ampelrotlichts anhalten. Der Biker fuhr verkehrswidrig rechts an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Ein Taxi-Fahrgast öffnete in diesem Moment die Tür. Der 53-Jährige stürzte bei dem Versuch, der Tür mit seiner Maschine auszuweichen.