Als harmlos hat sich laut Polizei ein angeblicher Kinderansprecher in der Gartenstadt herausgestellt. Am Freitagmorgen hatten Jugendliche, die an einer Bushaltestelle in der Pommernstraße warteten, einen Kinderansprecher gemeldet. Die Polizei konnte den Sachverhalt schnell aufklären. Es handelte es sich um einen 36-jährigen Taxifahrer, der von seiner Zentrale den Auftrag erhalten hatte, ausgefallene Schulbusse zu ersetzen. Deshalb sprach er wartende Schulkinder an und bot ihnen einen kostenlosen Transport zur Schule an. Laut Polizei habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.