Eine Plastikpistole hat einer von vier bislang unbekannten Männern am Sonntagmorgen gegen einen Taxifahrer gerichtet. Wie die Polizei weiter mittelte, waren die Männer gegen 1.30 Uhr in Friedrichsfeld eingestiegen und hatten dem Fahrer das Ziel Straßburger Ring genannt. Anstatt am Ziel zu zahlen, zückte einer der Insassen die Pistole bedroht und forderte den 63-Jährigen zur Herausgabe seines Bargelds auf. Der Mann erkannte die offensichtliche Attrappe und setzte sich zur Wehr. Daraufhin schlugen die anderen Passagiere auf ihn ein und verletzten ihn leicht, ehe sie zu Fuß flüchteten. Das Mobiltelefon des Taxifahrers, das sie mitgenommen hatten, konnte im Rahmen der ersten Polizeimaßnahmen gefunden werden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen ergebnislos. Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums, Telefon 0621-174-4444.