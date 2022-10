Ein Taxifahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Mannheim von vier Fahrgästen bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Laut Polizei flüchtete das Quartett letztlich ohne Beute. Die vier Männer waren gegen 2.30 Uhr in der Mittelstraße in das Taxi eingestiegen und fuhren anschließend in Richtung Vogelstang. Dort angekommen, zog einer der Männer ein Messer und forderte vom Taxifahrer Bargeld. Als dieser zu seinem Handy griff, flüchteten die Männer. Die Fahrtkosten beglichen sie nicht. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621 174-4444.