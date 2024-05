Ein bislang unbekannter Taxifahrer hat laut Polizei am Samstagabend einen 21-Jährigen in der heidelberger Altstadt körperlich angegriffen. Vorausgegangen ist demzufolge ein Zusammenstoß des von dem 21-Jährigen geschobenen Fahrrads mit dem Außenspiegel eines an der „Alten Brücke“ abgestellten Taxis. Infolge der Kollision sei Taxifahrer ausgestiegen, habe den jungen Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen und diesen am Nacken gegriffen. Laut Polizei ist der 21-Jährige leicht verletzt worden. Eine eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Taxifahrer sei ohne Ergebnis verlaufen. Beschrieben wird er wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, schwarze lockige Haare. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06221 18570.