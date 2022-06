Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ging am frühen Montagmorgen gegen 3.45 Uhr in Heidelberg ein Taxi in Flammen auf. In dem Wagen befanden sich neben dem Fahrer auch drei Fahrgäste. Alle konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der B 37 in Höhe des Karlstors. Das Taxi brannte vollständig aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro.