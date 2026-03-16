Rund 130 Taxis sind am Montag durch Mannheim gefahren, um gegen aus ihrer Sicht unfaire Konkurrenz durch Plattformanbieter wie Uber zu protestieren.

Mit eingeschalteten Warnlichtern rollt eine lange Kolonne von Taxis durch Mannheim. Die Fahrzeuge fahren vom Neuen Messplatz einmal um den Ring und schließlich zum Marktplatz. Rund 130 Wagen beteiligen sich an der Demonstration – etwa 110 aus Mannheim und weitere 20 aus Heidelberg. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit für die Lage des Taxigewerbes.

„Wir wollten endlich ein Gespräch mit den zuständigen Behörden erreichen“, sagt Michael Reitmeier, geschäftsführender Vorstand der Taxizentrale Mannheim. Kurzfristig sei die Demonstration am Freitag organisiert worden, nachdem mehrere Gesprächsanfragen aus Sicht der Branche ins Leere gelaufen seien.

Kritik an Plattformanbietern

Im Mittelpunkt des Protests steht die Konkurrenz durch Mietwagenplattformen wie Uber. Aus Sicht der Taxiunternehmen halten sich viele Anbieter nicht an die gesetzlichen Vorgaben. „Es kann nicht sein, dass Fahrzeuge aus Offenbach oder Frankenthal ständig hier in Mannheim Aufträge annehmen“, sagt Reitmeier.

Nach deutschem Recht gilt für Mietwagen eine sogenannte Rückkehrpflicht: Nach einer Fahrt müssen sie zu ihrem Betriebssitz zurückkehren, bevor sie einen neuen Auftrag annehmen dürfen. Taxen dürfen hingegen direkt neue Fahrgäste aufnehmen.

Doch genau diese Regel werde häufig umgangen, kritisiert Reitmeier. Hinzu komme, dass einige Anbieter keinen echten Betriebssitz vor Ort hätten. Bei Kontrollen habe es teilweise nur einen Briefkasten gegeben. „Wir Taxiunternehmer müssen unseren Mitarbeitern Sozialräume zur Verfügung stellen und zahlreiche Auflagen erfüllen“, sagt er. „Bei manchen Plattformanbietern scheint das nicht zu gelten.“

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Provision der Plattformen. Rund 30 Prozent eines Fahrpreises würden an die Betreiber gehen. „Das Geld fließt dann ins Ausland – bei Uber zum Beispiel in die USA“, sagt Reitmeier.

Hoffnung auf Gespräche

Die Taxiunternehmen hoffen nun, dass der Protest Bewegung in die Sache bringt. „Wir wollen Gespräche mit den Behörden“, sagt Reitmeier. Zuständig seien unter anderem Verkehrsamt und andere städtische Stellen. Bisher habe jedoch oft eine Behörde auf die nächste verwiesen.

Dass Demonstrationen Wirkung zeigen können, habe sich zuletzt in Heidelberg gezeigt. Dort habe die Ankündigung einer Taxi-Demo kurzfristig zu einem Gesprächstermin mit dem Verkehrsamt geführt.

Der Protest in Mannheim verläuft friedlich. Die Polizei begleitet die Kolonne und sorgt dafür, dass der Verkehr nicht zum Erliegen kommt. Immer wieder fahren Gruppen von etwa 20 bis 25 Fahrzeugen los.

„Die Zusammenarbeit mit der Polizei lief sehr gut“, sagt Reitmeier. Die Beamten hätten den Ablauf professionell begleitet.

Für die Taxiunternehmen geht es nach eigenen Worten um mehr als nur wirtschaftliche Interessen. „Wir wollen, dass die bestehenden Regeln auch für alle gelten“, sagt Reitmeier. Sonst drohten gewachsene Strukturen des Taxigewerbes in Deutschland langfristig zu verschwinden.

Grüne fordern stärkere Kontrollen

Auch aus der Kommunalpolitik kommt Unterstützung für strengere Kontrollen. Die Grünen-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat sieht das Taxigeschäft durch Plattformanbieter unter Druck. Taxiunternehmen müssten zahlreiche Auflagen erfüllen, während Anbieter wie Uber als Mietwagenservice arbeiteten und damit anderen Regeln unterlägen.

Die Fraktion fordert die Stadtverwaltung auf, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben stärker zu kontrollieren. Dazu gehört aus ihrer Sicht vor allem die Rückkehrpflicht für Mietwagen nach Paragraf 49 des Personenbeförderungsgesetzes. Fahrzeuge ohne Auftrag müssten demnach an ihren Betriebssitz zurückkehren, etwa nach Heidelberg oder in andere Städte, wenn dort der Firmensitz gemeldet ist.

Außerdem schlagen die Grünen vor, Mindestbeförderungsentgelte festzulegen. Damit sollen Dumpingpreise verhindert und faire Arbeitsbedingungen für Fahrer gesichert werden