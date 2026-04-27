Mit einem Monolog über einen der größten Filmstars des 20. Jahrhunderts – Audrey Hepburn – war Daniela Michel zu Gast im Theater Alte Werkstatt in Frankenthal.

Audrey Hepburn ist in bitterer Armut aufgewachsen. Als junges Mädchen musste sie sich aus blanker Not von gesundheitsschädlichen Tulpenzwiebeln ernähren. Später, als berühmter und reicher Filmstar, wusste sie gutes Essen zu schätzen und nahm einen Teller Pasta nicht als selbstverständlich hin. Auf dieses prekäre Lebenskapitel ging Daniela Michel mit nachdenklich stimmenden Sätzen ein. „Essen ist Leben und Menschlichkeit“, zitierte sie die Schauspielerin. Die Karlsruher Schauspielerin blickt in ihrer Produktion „En Suite“ hinter die Fassade des schillernden Hollywoodstars und auf den Menschen Audrey Hepburn jenseits von Medienrummel und Blitzlichtgewitter.

Audrey Hepburn wurde nur 63 Jahre alt. 1929 als Tochter eines Briten und einer Niederländerin in Belgien geboren, starb sie im Januar 1993 an Krebs. Ihre größten Erfolge als Schauspielerin feierte sie in den 1950er- und 1960er-Jahren. Von der modischen Stilikone mit ihren warmen Rehaugen existieren Fotografien, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Auf diesen überlieferten Fotos strahlt Audrey Hepburn, die in einer konservativen Zeit lebte, in der man unverheiratete Frauen „Fräulein“ nannte, als ewig junge Schönheit den Betrachtern entgegen. Sowohl der Figurenname Holly Golightly als auch der Filmtitel „Frühstück bei Tiffany“ sind Bestandteile der Popkultur. So lief 1996 das Musikvideo zum Pophit „Breakfast at Tiffany’s“ von der Rockband Deep Blue Something auf MTV und Viva.

„Ein Leiden auf zwei Beinen“

Zur Vorbereitung auf das Ein-Personen-Stück „En Suite – Allein mit Audrey Hepburn“ hat Michel die Biografie „Melancholie und Grazie“ von Hepburns ältestem Sohn Sean Hepburn Ferrer gelesen, deren deutsche Übersetzung 2004 im Berliner Henschel-Verlag erschienen ist. Zusammen mit Co-Autorin Wendy Holden hat der inzwischen 65-Jährige gerade ein neues Buch geschrieben: „Audrey: Persönliche Einblicke in das Leben der Ikone“ erscheint in dieser Woche bei Piper.

„Ein Leiden auf zwei Beinen“ sei Audrey Hepburn in Wirklichkeit gewesen, sagte Michel. Mit Ehrgeiz und Disziplin habe sie es auf den Hollywood-Olymp geschafft. Dort thront sie bis heute – obwohl nur wenige Filme mit ihr, etwa die Billy-Wilder-Liebeskomödie „Sabrina“ an der Seite von Schauspieler Humphrey Bogart von 1954, den Test der Zeit bestanden haben und in Erinnerung geblieben sind. „Ich hatte kein Know-how, ich hatte nur diesen Körper, der mir blendend stand. Nur stand mir mein Körper nicht immer bei“, ließ Michel, in das ikonische schwarze Kleid mit weißer Perlenkette steigend, Audrey Hepburn gestehen. Und nahm dabei einen Schluck aus dem Whiskey-Glas.

Ein Leben wie eine Achterbahnfahrt

Im Hintergrund lagen in einem Regal mehrere Requisiten aus, zum Beispiel ein brauner Plüschhase, Babyfläschchen, eine Sonnenbrille, eine Vase mit Blumen und schicke Kopfbedeckungen. Es waren mit Bedeutung aufgeladene Gegenstände, die symbolisch für einschneidende Ereignisse im Leben der Hollywood-Schauspielerin standen, die Babyfläschchen etwa für ihre beiden Söhne Sean Hepburn Ferrer und Luca Dotti.

Auf diese Gegenstände griff Schauspielerin Daniela Michel zurück und erzählte in wechselnden Kostümen das einer Achterbahnfahrt gleichende Leben der mondänen Filmlegende. Mit zu Herzen gehenden Anekdoten, einprägsamen Zitaten und Liedern. In der zweiten Hälfte sang sie den Klassiker „Moon River“ von Henry Mancini und Johnny Mercer aus „Frühstück bei Tiffany“, Edith Piafs „La vie en rose“ und das Lied „I could have danced all night“ aus dem Musical „My Fair Lady“ von 1964, in dem Audrey Hepburn die Hauptrolle der Eliza Doolittle spielte. Sie spielte in 31 Filmen mit. Ihre letzte Rolle war 1989 die eines Todesengels in Steven Spielbergs Fantasyfilm „Always – Der Feuerengel von Montana“.

„Ich wollte das Stück in Absprache mit der Autorin Sigrid Behrens mit diesen Songs ein wenig auflockern. Es sind ja sehr ernste Themen“, erklärte nach der Vorstellung Schauspielerin Daniela Michel. Aufgewachsen im Landkreis Viersen am Niederrhein, hat sie ein Studium als Musical-Darstellerin an der Stage School in Hamburg absolviert. In Frankenthal stand sie zum ersten Mal auf der Bühne.