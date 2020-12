Das Heinrich-Pesch-Haus bietet seit April täglich Bedürftigen eine kostenloses warmes Mittagessen an. Rund 100 Menschen nutzen das Angebot jeden Tag. Das Projekt „Mahlzeit LU“ entstand als spontane Idee in der Zeit des ersten Lockdowns, als auch die Tafel schließen musste. Daraus ist ein Dauerprojekt entstanden. Auch die evangelische Kirche gibt in ihrer Suppenküche in der Apostelkirche täglich über 50 Essen aus. Die Nachfrage zeigt, wie sehr die Hilfe benötigt wird.

In der ersten Corona-Welle im Frühjahr wurde das öffentliche Leben in der Stadt total heruntergefahren. Arme Menschen wurden davon besonders getroffen. Denn Hilfsangebote wurden ebenfalls für einige Zeit dichtgemacht. Die Ludwigshafener Tafel, die 2000 Menschen in der Stadt mit Lebensmitteln versorgt, wurde vorübergehend geschlossen.

Vom Lockdown waren auch das Heinrich-Pesch-Haus und –Hotel (HPH) betroffen und mussten schließen. „Aber wir wollten unsere Küche in dieser Krisenzeit nicht einfach leer stehen lassen, sondern sie dafür einsetzen, dass auch andere Menschen, die es besonders hart trifft, gut durch die Krise kommen“, blickt der Direktor des Pesch-Hauses, der Jesuitenpater Tobias Zimmermann, zurück. Deshalb brachten das HPH und die katholische Kirche Ludwigshafen die Essensausgabe für Bedürftige auf den Weg. „Das ist für uns ein Zeichen der Solidarität“, sagt Dekan Alban Meißner. Eine Name für das Projekt war schnell gefunden: „Mahlzeit LU“.

Start vor acht Monaten

Am 6. April ging es los: Seitdem hat die katholische Akademie jeden Tag kostenlos eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen angeboten. Einfach und unbürokratisch, denn ein Nachweis der Bedürftigkeit musste nicht vorgelegt werden. In den ersten Tagen kamen um die 30 Menschen, schnell wurden es mehr. Die Nachfrage war so groß, dass die Verantwortlichen entschieden, weiterzumachen – als andere Hilfsangebote wieder öffneten.

Mitte Mai ging „Mahlzeit LU goes family“ an den Start. Ehrenamtliche lieferten das Essen an Familien aus, um sie während der Schließzeit von Kitas und Schulen zu unterstützen. „Wir haben in vier Monaten 2000 Mahlzeiten verteilt“, sagt Jana Sand, Leiterin der Familienbildung im Pesch-Haus. So lange, bis die Kinder nach der Öffnung der Einrichtungen wieder dort ein Mittagessen bekamen. Die Essenausgabe am Pesch-Haus machte weiter. Rund 100 Menschen nutzen das Angebot jeden Tag, wie das HPH weiter mitteilt. 23.500 Mahlzeiten sind ausgegeben worden.

Auch evangelische Suppenküche trotzt der Krise

Auch die Suppenküche der evangelischen Kirche in der Apostelkirche im Hemshof hat seit Beginn der Corona-Pandemie ohne einen Tag Unterbrechung täglich 50 bis 60 Essen ausgegeben. Das Angebot läuft ununterbrochen weiter. Dafür mussten zahlreiche neue Ehrenamtliche gefunden werden, da die Teams aus den Gemeinden, die üblicherweise die Suppenküche betreuen, oft selbst zur Risikogruppe zählen und deshalb nicht mehr einsatzfähig waren, berichtet Dekanin Barbara Kohlstruck. Das Essen wird seit Frühjahr im Freien in Einwegbehältern ausgegeben. Auch die Feier für Einsame ist in veränderter Form an Heilig Abend geplant – als weihnachtliche Essensausgabe.

Das HPH-Team um Küchenchef Klaus Fendel legt ab 18. Dezember eine Weihnachtspause ein. Am 4. Januar geht es weiter. Um die Aktion fortzusetzen, werden Spenden benötigt. „Die Nachfrage der bedürftigen Menschen ist ungebrochen und wird es sicherlich angesichts der Corona-Lage auch bleiben“, sagt Zimmermann.

Spendenkonto