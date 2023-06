Unter freiem Himmel am Rheinufer, zwischen großen Bäumen, mit Musik, Spielen, Picknick und Poesie: So feiert die Evangelische Kirche für Ludwigshafen am Sonntag, 25. Juni, einen großen Tauftag. Schon jetzt sei die Aktion ein Erfolg, denn mehr als 80 Täuflinge seien angemeldet, meist Kinder. Aber Taufen seien an diesem Tag auch spontan möglich. Das eigene Alter spielt dabei keine Rolle.

„Die spontanen Drop-in-Taufen richten sich an alle, die schon länger über die Taufe nachgedacht und auf den richtigen Moment gewartet haben“, erklärt Citykirchen-Pfarrerin Susanne Schramm. Sie und Stadtjugend-Pfarrerin Florentine Zimmermann stehen im Drop-in-Taufe-Pavillon als Ansprechpartnerinnen bereit und spenden das Sakrament. Die Formalitäten werden auf dem Tauftag ganz einfach und schnell erledigt. Das heißt: Das Wichtigste wird direkt vor Ort im Taufgespräch geklärt. „Da geht es vielleicht um die Lebensgeschichte des Täuflings und die Hintergründe der Taufe“, so Stadtjugend-Pfarrerin Zimmermann. Mit dem Täufling wählen die Pfarrerinnen einen passenden Bibelvers aus. Alles andere passiere im Nachhinein, etwa die Weitergabe der Infos an die Heimatgemeinde. Getauft werde auf der Parkinsel mit Wasser aus dem Rhein.

Ausweis mitbringen

Wichtig: Wer sich spontan taufen lassen will, muss seinen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Bei Kindern unter 14 Jahren müssen zusätzlich die Erziehungsberechtigten zustimmen und sich ausweisen.

Am kommenden Juni-Wochenende finden in Pfalz und Saarpfalz etwa 30 Tauffeste in Kirchenbezirken und Kirchengemeinden statt. Hintergrund ist die Kampagne der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) „Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe“. Am 24. und 25. Juni werden unter dem Motto #deinetaufe bundesweit Taufen und Tauferinnerungen an besonderen Orten gefeiert.