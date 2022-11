Die Taubenproblematik verschärft sich nach Ansicht von Rainer Metz immer mehr. Der FWG-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat fordert daher, rasche Lösungen zu finden, nachdem in der Stadtratssitzung am 25. April einstimmig die Prüfung eines Konzepts zur Verbesserung der Problematik vereinbart worden sei. Bei der Sitzung des Stadtrats am Montag will die FWG folgende Fragen beantwortet wissen: Wie ist der aktuelle Sachstand? Wurde der Standort Bismarckstraße 29 geprüft, welches Ergebnis liegt vor? Sind weitere Standorte in der Prüfung oder in Bearbeitung? Wurden Kontakte zum Tierschutzverein geknüpft?