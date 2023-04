In der Pfingstweide gibt es offenbar ein Taubenproblem. Ortspolitiker fordern von der Stadt, dagegen etwas zu unternehmen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn Taube ist nicht gleich Taube.

„Es gibt viele Beschwerden von Bürgern“, sagt Friedrich Poh. Der SPD-Lokalpolitiker hat das Thema Taubenplage deshalb schon mehrfach auf die Tagesordnung des Oppauer Ortsbeirats gebracht. Die Vögel würden im ganzen Stadtteil ihren Kot hinterlassen. Poh fordert deshalb, dass die Stadtverwaltung aktiv wird.

Es hat eine Weile gedauert, aber die Verwaltung hat sich in der Pfingstweide umgesehen. Laut einer Antwort auf eine SPD-Anfrage gab es drei Begehungen der Verwaltung im Stadtteil. Dabei seien im Bereich des Einkaufszentrums in der Ortsmitte durchschnittlich nur 25 verwilderte Stadttauben gesichtet worden. Im restlichen Stadtteil gebe es aber mehrere Hundert Ringeltauben. Die Verwaltung räumt ein, dass es eine „deutliche Überpopulation“ bei dieser Art gebe. Doch die Ringeltauben seien durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Eine Bejagung der Ringeltauben sei in der Pfingstweide daher nicht möglich.

„Von der Stadt wird nichts gemacht“

Friedrich Poh will nicht locker lassen: „Es gibt ein Problem – und es wird von der Stadt nichts dagegen gemacht.“ Ob Stadttaube oder Ringeltaube – die Vögel könnten sich ungehindert weiter vermehren. „Die legen sechs Eier pro Jahr. Das kann sich jeder ausrechnen“, meinte er bei der Ortsbeiratssitzung am Dienstag. Er kündigte an, dass die SPD einen Antrag auf Vergrämung der Vögel bei der Stadt stellen werde.