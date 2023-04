Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch mit fast 90 Jahren gibt Otto Klein keine Ruhe. „Ich mache eigentlich nichts mehr, aber die Leute kommen immer zu mir und beschweren sich.“ Von seiner Hartnäckigkeit im Umgang mit der Verwaltung erhoffen sie sich die Beseitigung von Ärgernissen. So auch vor dem Haus mit der Nummer 64 in der Friesenheimer Sternstraße in unmittelbarer Nachbarschaft der Kleins. Hier ist der Taubendreck Auslöser für seine Beschwerden.

„Es ist ekelhaft, wenn man mit dem Rollator an diesem Haus vorbei muss“, schimpft Klein. Die ehemalige Monteursunterkunft sei mittlerweile unbewohnt. Allerdings hätten