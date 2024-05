„Die Tauben werden immer aggressiver.“ „Die Situation wird immer schlimmer.“ Zwei Aussagen, die verdeutlichen, dass das Thema Tauben die Politiker der Südlichen Innenstadt bewegt. In der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend hatte die CDU die Reduzierung der Taubenpopulation beantragt. Die Stadtverwaltung erklärte dazu schriftlich, das Thema sei in Bearbeitung. Doch damit wollte sich unter anderem David Guthier (SPD) nicht zufriedengeben. Mit dieser Antwort werde der Ortsbeirat wieder einmal vertröstet. „In diesem Tempo kann es nicht weitergehen“, kritisierte er das aus seiner Ansicht zu langsame Vorgehen der Verwaltung. „Wir bitten dringend um eine Umsetzung“, formulierte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) einen am Ende einstimmig gebilligten Beschluss. Erst kürzlich hatte der Tierschutzverein einen Taubenturm für den Berliner Platz gefordert. Darin werden die Eier gegen Gipseier ausgetauscht. Den Tieren wird dort artgerechtes Futter angeboten.