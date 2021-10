Die Polizei hat einen 31-jährigen Deutschen festgenommen, der in dringendem Verdacht steht, vergangenen Dienstag eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt getötet zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Mannheim am Freitag ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes erlassen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Wohnsitzlose nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen am Samstagabend in Duisburg, in der Wohnung eines Bekannten, durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei Nordrhein-Westfalen festgenommen.

Motiv für die Tat noch unklar

Der Tatverdächtige habe bei der Haftvorführung keine Angaben gemacht und sei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Die Hintergründe der Tat, insbesondere das Motiv des 31-Jährigen, seien damit weiterhin unklar, teilte die Polizei mit, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei noch nicht abgeschlossen.

Die 41-Jährige war am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße in Mannheim tot aufgefunden worden. Inzwischen gab die Polizei auch die Art der Tötung bekannt. Die Frau sei durch Strangulieren zu Tode gekommen. Die unverzüglich aufgenommenen Ermittlungen der Sonderkommission „Glocke“ und die zusammen mit dem Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes durchgeführte Auswertung der am Tatort gefundenen Spuren, insbesondere DNA-Spuren, hätten zu dem Tatverdacht gegen den 31-jährigen Wohnsitzlosen geführt.