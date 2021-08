Der neue Stuttgarter „Tatort“ mit den Kommissaren Thorsten Lannert, gespielt vom Mannheimer Richy Müller, und Sebastian Bootz, den der Heidelberger Felix Klare verkörpert. Im Fernsehen läuft der winterliche Fall des Duos erst Anfang 2022, in Ludwigshafen bereits Mitte September. Sie sehen dieselben Bilder und entzweien sich doch in der Frage, was auf der Weihnachtsfeier einer Versicherungsgesellschaft wirklich vorgefallen sein mag. Ein Mitarbeiter, der offensichtlich gestürzt ist, liegt tot im Foyer. Sein Handy ist verschwunden, dennoch findet sich ein „Videobeweis“, den er am letzten Abend aufgenommen hat. Verdächtigt werden der Chef und eine Angestellte, die die letzten auf der Party waren. Die Aussagen der beiden widersprechen sich, aber beide bestehen auf ihrer Version.

Spielzeiten

Mittwoch, 15.9., 19.45 Uhr

Donnerstag, 16.9., 19.15 Uhr

Freitag, 17.9., 19.15 Uhr

Samstag, 18.9., 20 Uhr