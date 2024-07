Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße ( Oggersheim) abgespielt. Im Streit um einen Einkaufswagen waren zunächst eine 71-Jährige und ein 64-Jähriger aneinandergeraten. Die Situation entgleiste, als ein Zeuge eingriff. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hatte zunächst die 71-Jährige einen Einkaufswagen holen wollen, als sich in diesem Moment ein 64-Jähriger näherte, der Seniorin den Ellenbogen in die Rippen stieß, eine Münze in den Einkaufswagen steckte und diesen an sich zog. Der unbeteiligte Mann hatte den Vorfall mitbekommen und hielt den 64-Jährigen am Arm fest. Hierbei entstand ein Gerangel, heißt es in der Mitteilung. Der 64-Jährige sowie die 71-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.