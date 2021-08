Die Murot-„Tatorte“ mit Ulrich Tukur sind regelmäßig zu Gast beim Festival. Gut zwei Monate vor seiner Erstausstrahlung läuft nun der zehnte eigenwillige Fall des stets sehenswerten Ermittlers. An seiner Seite kehrt sozusagen Ludwigshafens Ehrenbürger Ernst Bloch in seine Geburtsstadt zurück. Blochs philosophisches Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“ wird bei einem Obdachlosen gefunden, der einer Mordserie zum Opfer gefallen ist. Felix Murot, erfahren wir hier, hat einmal Philosophie studiert und zwar exakt bei jenem Manne,der nun den Tod auf der Straße gefunden hat. Ein vielversprechender Frankfurter Fall von Martin Rauhaus, der 2013 mit dem Drehbuchpreis des Festivals ausgezeichnet wurde, und Rainer Kaufmann, der 2019 den Regiepreis erhielt. Die Murot-„Tatorte“ wurden in Ludwigshafen bereits mehrfach preisgekrönt.

Spielzeiten

Sonntag, 12.9., 19.15 und 22 Uhr

Freitag, 17.9., 17.30 Uhr

Sonntag, 19.9., 19.45 Uhr