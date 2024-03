Die Frauenunion lobt den Erfolg der städtischen Taskforce gegen illegale Prostitution und illegale Monteursunterkünfte. Beides müsse aufgedeckt und geahndet, die menschenunwürdige Unterbringung von Monteuren im Stadtgebiet, aber insbesondere in Oppau, müsse gestoppt werden, fordert Kirsten Pehlke als Kreisvorsitzende der Frauenunion. Die Stadt geht seit Ende 2021 konsequent gegen die illegale Unterbringung von Monteuren und Prostitution vor. Bilanz: 71 eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren und 46 erlassene Bußgeldbescheide. Allein von der Bußgeldsumme in Höhe von 1,1 Millionen Euro sind rund 478.000 Euro rechtskräftig eingetrieben worden, wie in der jüngsten Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses berichtet wurde.