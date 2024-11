Die Taskforce „Autohändler“ hat bereits am Donnerstag, 31. Oktober, eine illegale Spedition mit angegliedertem Lkw-Reparaturbetrieb geschlossen. In einem umzäunten Bereich der Lorientallee (Mitte) unterhalb der B44 stießen die Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr unter anderem auf fünf Autos und acht Tankcontainer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1000 Liter, in denen sich mutmaßlich Dieselkraftstoff befand. Zusammen mit weiteren Funden – beispielsweise rund 30, teilweise fabrikneue Lkw-Reifen sowie Wagenheber aller Gewichtsklassen – ergaben sich zahlreiche Hinweise darauf, dass vor Ort umfangreiche Reparatur-, Wartungs-, Reinigungs- und Inspektionsarbeiten an Lastkraftwagen vorgenommen worden waren.

Motoren und Getriebe gewechselt

Eine Traverse mit Flaschenzug zeugte davon, dass vermutlich sogar aufwendige Motoren- oder Getriebewechsel stattgefunden haben. Über das gesamte Gelände verteilt gab es zudem zahlreiche Ölflecken. Ebenfalls vor Ort befand sich ein auf Unterfahrstelzen aufgebockter Container, der offensichtlich als Aufenthaltsraum diente. In seinem Inneren fanden sich Sitz- und Kochgelegenheiten sowie Vorräte wie Eier, Milch und Nudeln. Im Verlauf der Kontrolle trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer im Alter von 37 und 44 Jahren. Der 37-Jährige gab sich als Firmenverantwortlicher aus, auch wenn er keine Gewerbeunterlagen vorlegen konnte. Darauf angesprochen, warum er für seine Firma das Gelände übernommen habe, gab er keine Antwort.

Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

Angesprochen auf die vielen Verstöße zeigte sich der Mann unbeeindruckt und fragte im Laufe der Kontrolle, ob er das Gelände nicht spontan für seinen Betrieb mieten könne. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Das Abschleppen der auf dem Gelände befindlichen fünf Autos wurde veranlasst, während der 37-Jährige einen Wagen selbst entfernte, für den er die Schlüssel besaß. Die Taskforce ordnete die Räumung des Areals an, die der Mann einleitete und die kurz nach 18 Uhr abgeschlossen war. Daraufhin sicherten die Einsatzkräfte den Bereich.

Die Taskforce „Autohändler“ war Anfang 2023 von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) gebildet worden, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu ahnden, die in der Vergangenheit bei Automobilhändlern vermehrt aufgefallen waren.