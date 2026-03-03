Die städtische Taskforce „Autohändler“ hat bereits am 25. Februar in der Gartenstadt die Arbeiten auf einem illegalen Lagerplatz für Autos gestoppt. Wie die Stadt am Dienstag meldete, fanden die Kontrolleure auf der Brachfläche des ehemaligen Metrogeländes in der Maudacher Straße (Ecke Von-Kieffer-Straße) mehrere Autos vor, die nicht angemeldet waren, aber dennoch grüne Feinstaubplaketten aufwiesen. Das Areal war sorgsam mit einer Kette abgesperrt. Auf dem Gelände stand auch ein Anhänger, mit dem die Autos mutmaßlich transportiert worden sind. Die Taskforce stieß außerdem auf eine große Menge Autoreifen, die dort gelagert wurden oder entsorgt worden waren. Zudem ergaben sich Hinweise, dass die Garagen auf dem Gelände illegal als Werkstätten gedient haben sollen. Laut Bericht konnte ein Verantwortlicher ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die Taskforce „Autohändler“ besteht seit rund drei Jahren. Sie wurde gebildet, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu ahnden, die zuletzt bei Autohändlern vermehrt aufgefallen waren.