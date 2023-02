Zum Taser mussten Polizeibeamte greifen, um einen Mann ruhig zu stellen, der am Sonntag in einer Tankstelle in der Wegelnburgstraße (Mundenheim) randaliert hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 40-Jährige um sich geschlagen und Passanten beleidigt. Anweisungen der Beamten ignorierte er, sodass diese letztlich zur Elektroschockpistole greifen mussten, ehe sie ihm Handschellen anlegen konnten. Der Mann stand vermutlich und Alkohol- und Drogeneinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.