Einer 53-Jährigen ist laut Polizei am Donnerstag der Geldbeutel mit 1000 Euro Inhalt gestohlen worden. Die Frau stellte gegen 15.30 Uhr kurzzeitig ihren Rucksack vor einem Geschäft in einem Einkaufszentrum Im Zollhof in der Innenstadt ab. Die kurze Unaufmerksamkeit nutzte der Täter aus und griff zu. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.